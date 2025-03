Continental Aktie News: Continental am Donnerstagmittag billiger

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Continental gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Continental nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 68,88 EUR.

Das Papier von Continental gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 68,88 EUR abwärts. Der Kurs der Continental-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 67,70 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 68,72 EUR. Der Tagesumsatz der Continental-Aktie belief sich zuletzt auf 64.110 Aktien.

Am 18.02.2025 markierte das Papier bei 71,04 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,14 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 51,02 EUR am 12.09.2024. Abschläge von 25,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,66 EUR. Im Vorjahr erhielten Continental-Aktionäre 2,50 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 77,11 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Continental am 04.03.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,15 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,33 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 10,10 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,45 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 06.05.2025 dürfte Continental Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Continental rechnen Experten am 13.05.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Continental im Jahr 2025 8,16 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

