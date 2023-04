Continental Aktie News: Anleger schicken Continental am Vormittag ins Plus

Aktien in diesem Artikel Continental 66,52 EUR

Um 09:07 Uhr wies die Continental-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 66,48 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Continental-Aktie bei 66,56 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 65,94 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 12.451 Continental-Aktien.

Bei 79,24 EUR markierte der Titel am 09.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Continental-Aktie ist somit 16,10 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 44,31 EUR am 01.10.2022. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Continental-Aktie 50,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 71,30 EUR für die Continental-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Continental am 08.03.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,41 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,30 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 83,43 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10.270,60 EUR, während im Vorjahreszeitraum 5.599,30 EUR ausgewiesen worden waren.

Am 10.05.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Continental veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 09.05.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von Continental.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 7,42 EUR je Continental-Aktie.

