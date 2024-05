Continental Aktie News: Anleger schicken Continental am Montagmittag ins Plus

Ingmar Königshofen schaut sich die aktuelle Situation an den Aktienmärkten an und gibt Empfehlungen zu einzelnen Basiswerten. Neben Informationen zu den eingesetzten Derivaten gibt der Profi auch jede Menge geldwerte Tipps und Tricks rund ums Trading!

Conti schreibt in der Autozulieferung wieder rote Zahlen - Aktie fällt

Continental Aktie News: Continental am Vormittag im Plus

Continental Aktie News: Continental am Mittag mit grünen Vorzeichen

Continental Aktie News: Continental am Nachmittag mit Aufschlag

[TEST DRIVE] BMW X4 offers tranquil ride with masculine identity

DAX 40-Papier MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MTU Aero Engines von vor einem Jahr abgeworfen

Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 gibt am Montagmittag nach

Heute im Fokus

ams-OSRAM plant Millioneninvestition in neue Chips. Booking unterliegt strengeren EU-Regeln. Apple-Mitarbeiter bereiten sich auf Streik vor. Energiekontor baut Parkbestand aus. TUI und RATIONAL wohl vor MDAX-Aufnahme - Douglas in SDAX erwartet. adesso zum Jahresstart in den roten Zahlen. K+S hofft auf wichtige Preissignale aus China. Ceconomy beim operativen Gewinn optimistisch.