Continental Aktie News: Continental tendiert am Nachmittag nordwärts

Kursentwicklung

Die Aktie von Continental gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Continental zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 61,62 EUR.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 61,62 EUR zu. Die Continental-Aktie zog in der Spitze bis auf 62,16 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 60,98 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 181.854 Continental-Aktien.

Am 02.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 78,40 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Continental-Aktie somit 21,40 Prozent niedriger. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,55 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Continental seine Aktionäre 2023 mit 2,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,42 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 80,38 EUR.

Continental ließ sich am 08.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,27 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 1,91 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 9,79 Mrd. EUR – eine Minderung von 5,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10,31 Mrd. EUR eingefahren.

Am 07.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Continental-Anleger Experten zufolge am 06.08.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 7,99 EUR je Continental-Aktie.

