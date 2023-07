Continental Aktie News: Continental behauptet sich am Mittag

Kursentwicklung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von Continental. Mit einem Kurs von 69,58 EUR zeigte sich die Continental-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:48 Uhr bei der Continental-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 69,58 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Continental-Aktie bei 69,90 EUR. In der Spitze fiel die Continental-Aktie bis auf 68,28 EUR. Bei 69,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 99.454 Continental-Aktien den Besitzer.

Am 09.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 79,24 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,88 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Continental-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.10.2022 bei 44,31 EUR. Mit einem Kursverlust von 36,32 Prozent würde die Continental-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 71,40 EUR für die Continental-Aktie aus.

Am 10.05.2023 hat Continental die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,91 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,23 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Continental mit einem Umsatz von insgesamt 10.283,20 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.278,30 EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,83 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Continental am 09.08.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 07.08.2024.

Den erwarteten Gewinn je Continental-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 7,50 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Continental-Aktie legt zu: Continental mit höherem Umsatz im 2. Quartal - bei Automotive wieder mit Verlust

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

DAX 40-Papier Continental-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Continental-Investition eingebracht