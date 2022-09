Continental Aktie News: Continental tendiert am Nachmittag schwächer

Die Aktionäre schickten das Papier von Continental nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 04:22 Uhr 2,6 Prozent auf 57,68 EUR. Der Kurs der Continental-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 56,70 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 59,44 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 302.246 Continental-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (111,96 EUR) erklomm das Papier am 16.11.2021. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 48,48 Prozent. Bei 54,50 EUR fiel das Papier am 05.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,83 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 85,00 EUR je Continental-Aktie aus.

Continental ließ sich am 09.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Continental vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,26 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,43 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 9.410,10 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9.907,90 EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Continental am 10.11.2022 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von Continental rechnen Experten am 09.11.2023.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 5,68 EUR je Continental-Aktie.

