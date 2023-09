Continental Aktie News: Continental am Mittwochnachmittag mit KursVerlusten

Continental im Fokus

Die Aktie von Continental gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Continental-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 66,92 EUR.

Die Continental-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 66,92 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Continental-Aktie bis auf 66,56 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 67,18 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 109.874 Continental-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.03.2023 bei 79,24 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Continental-Aktie 18,41 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 44,31 EUR. Dieser Wert wurde am 01.10.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Continental-Aktie derzeit noch 33,79 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 70,40 EUR je Continental-Aktie aus.

Continental gewährte am 09.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,04 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -1,26 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 10.425,90 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9.444,10 EUR umgesetzt worden waren.

Continental wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 vorlegen. Experten kalkulieren am 07.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Continental.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,49 EUR je Continental-Aktie belaufen.

