Continental Aktie News: Continental am Mittwochvormittag mit Abschlägen

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Continental. Die Continental-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 67,10 EUR ab.

Die Continental-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 67,10 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Continental-Aktie bisher bei 67,00 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 67,18 EUR. Der Tagesumsatz der Continental-Aktie belief sich zuletzt auf 2.382 Aktien.

Am 09.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 79,24 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 18,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.10.2022 (44,31 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Continental-Aktie mit einem Verlust von 33,96 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 70,40 EUR je Continental-Aktie aus.

Continental ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,04 EUR gegenüber -1,26 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Continental mit einem Umsatz von insgesamt 10.425,90 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.444,10 EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,40 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 08.11.2023 terminiert. Schätzungsweise am 07.11.2024 dürfte Continental die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 7,49 EUR je Aktie in den Continental-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

DAX 40-Papier Continental-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Continental abgeworfen

Valeo-Aktie etwas höher: Valeo fordert staatliche Unterstützung für europäische Autobranche

Continental-Aktie: Conti hofft auf neues Geschäft mit chinesischen Herstellern