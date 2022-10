Continental Aktie News: Continental verteuert sich am Donnerstagnachmittag

Die Continental-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 04:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,4 Prozent auf 47,59 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Continental-Aktie bei 48,21 EUR. Mit einem Wert von 46,12 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 386.660 Continental-Aktien den Besitzer.

Am 16.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 111,96 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 57,49 Prozent über dem aktuellen Kurs der Continental-Aktie. Bei 44,31 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 7,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 79,23 EUR je Continental-Aktie aus.

Continental gewährte am 09.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,26 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Continental 2,43 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,68 Prozent zurück. Hier wurden 9.444,10 EUR gegenüber 9.907,90 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Continental wird am 10.11.2022 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz am 09.11.2023.

Experten gehen davon aus, dass Continental im Jahr 2022 5,19 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

