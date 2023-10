Continental Aktie News: Anleger schicken Continental am Freitagmittag ins Minus

Continental im Blick

Die Aktie von Continental gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Continental gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,2 Prozent auf 63,80 EUR abwärts.

Die Continental-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 63,80 EUR. Die Continental-Aktie gab in der Spitze bis auf 63,78 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 64,46 EUR. Zuletzt wechselten 47.844 Continental-Aktien den Besitzer.

Am 09.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 79,24 EUR. 24,20 Prozent Plus fehlen der Continental-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.10.2022 bei 45,96 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,96 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 71,00 EUR an.

Am 09.08.2023 legte Continental die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,04 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -1,26 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,40 Prozent auf 10.425,90 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9.444,10 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Continental am 08.11.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Continental-Anleger Experten zufolge am 07.11.2024 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 7,42 EUR je Continental-Aktie.

