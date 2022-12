Continental Aktie News: Continental legt am Dienstagnachmittag zu

Um 04:22 Uhr stieg die Continental-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,6 Prozent auf 58,52 EUR. Bei 59,48 EUR markierte die Continental-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 56,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 301.744 Continental-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.01.2022 bei 99,80 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 41,36 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Continental-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 44,31 EUR am 30.09.2022. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Continental-Aktie 32,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 71,92 EUR je Continental-Aktie an.

Am 10.11.2022 hat Continental die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,05 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 1,55 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 29,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10.395,60 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8.000,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 09.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 6,00 EUR je Continental-Aktie.

