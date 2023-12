Continental Aktie News: Continental am Mittag mit positiven Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Continental. Zuletzt konnte die Aktie von Continental zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,3 Prozent auf 73,72 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die Continental-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,3 Prozent auf 73,72 EUR. Der Kurs der Continental-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 74,94 EUR zu. Bei 72,62 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 204.793 Continental-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 79,24 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,49 Prozent könnte die Continental-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.12.2022 (54,74 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,75 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 77,56 EUR.

Am 08.11.2023 äußerte sich Continental zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,49 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Continental -1,05 EUR je Aktie eingenommen. Continental hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.240,10 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.395,60 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 07.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Continental veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Continental rechnen Experten am 06.03.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 7,57 EUR je Continental-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Börse Frankfurt: LUS-DAX legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX präsentiert sich letztendlich schwächer

Continental-Aktie schwächelt dennoch: Fitch bleibt bei BBB-Rating für Continental