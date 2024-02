Continental Aktie News: Continental am Mittwochmittag mit negativen Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Continental. Die Continental-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 75,36 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 75,36 EUR. Die Abwärtsbewegung der Continental-Aktie ging bis auf 74,94 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 75,30 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 54.900 Continental-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (79,24 EUR) erklomm das Papier am 09.03.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,15 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 58,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,77 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Continental-Aktie.

Nach 1,50 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,95 EUR je Continental-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Continental-Aktie bei 83,50 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Continental am 08.11.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,49 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Continental ein EPS von -1,05 EUR je Aktie vermeldet. Continental hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.240,10 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.395,60 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 07.03.2024 dürfte Continental Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 06.03.2025 erwartet.

In der Continental-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 7,42 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

