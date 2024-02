Continental Aktie News: Continental tendiert am Vormittag tiefer

Continental im Blick

Die Aktie von Continental gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Continental-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 75,48 EUR abwärts.

Die Continental-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 1,3 Prozent auf 75,48 EUR nach. Die höchsten Verluste verbuchte die Continental-Aktie bis auf 75,20 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 75,30 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 12.532 Continental-Aktien den Besitzer.

Am 09.03.2023 markierte das Papier bei 79,24 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Continental-Aktie 4,98 Prozent zulegen. Bei 58,20 EUR fiel das Papier am 27.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,89 Prozent.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 1,50 EUR an Continental-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,95 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 83,50 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Continental am 08.11.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,49 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -1,05 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Continental mit einem Umsatz von insgesamt 10.240,10 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.395,60 EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,50 Prozent verringert.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Continental wird am 07.03.2024 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 06.03.2025.

Experten taxieren den Continental-Gewinn für das Jahr 2023 auf 7,42 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende mit Abgaben

Schwache Performance in Frankfurt: DAX präsentiert sich schlussendlich schwächer

Börse Frankfurt: LUS-DAX nachmittags in Rot