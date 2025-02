Continental Aktie News: Continental am Freitagmittag mit Kurseinbußen

Blick auf Continental-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Continental. Zuletzt fiel die Continental-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 69,36 EUR ab.

Die Continental-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 69,36 EUR. Im Tief verlor die Continental-Aktie bis auf 68,64 EUR. Mit einem Wert von 68,64 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 111.781 Continental-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 77,94 EUR erreichte der Titel am 16.02.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 12,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 51,02 EUR. Dieser Wert wurde am 12.09.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Continental-Aktie 35,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 2,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,17 EUR je Continental-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 78,33 EUR je Continental-Aktie an.

Am 11.11.2024 lud Continental zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,43 EUR, nach 1,49 EUR im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Continental in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,98 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 9,83 Mrd. EUR im Vergleich zu 10,24 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Continental-Bilanz für Q4 2024 wird am 04.03.2025 erwartet. Schätzungsweise am 05.03.2026 dürfte Continental die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Continental ein EPS in Höhe von 7,27 EUR in den Büchern stehen haben wird.

