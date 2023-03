Continental Aktie News: Continental verliert am Nachmittag

Die Continental-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 71,10 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Continental-Aktie bis auf 70,22 EUR ein. Bei 71,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 228.261 Continental-Aktien.

Am 09.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 79,24 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,27 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 30.09.2022 auf bis zu 44,31 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 60,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Continental-Aktie wird bei 72,55 EUR angegeben.

Am 08.03.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 1,41 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Continental 1,30 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.270,60 EUR – ein Plus von 83,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Continental 5.599,30 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Continental am 10.05.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q1 2024-Finanzergebnisse von Continental rechnen Experten am 09.05.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 7,57 EUR je Continental-Aktie.

