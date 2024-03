Continental Aktie News: Continental am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Continental. Die Aktionäre schickten das Papier von Continental nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 67,10 EUR.

Die Continental-Aktie wies um 15:51 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 67,10 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Continental-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 66,48 EUR aus. Bei 67,58 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 144.568 Continental-Aktien den Besitzer.

Am 02.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 78,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,84 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 58,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 13,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,55 EUR, nach 2,20 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 82,50 EUR je Continental-Aktie an.

Am 08.11.2023 lud Continental zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,49 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,41 EUR je Aktie in den Büchern standen. Continental hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.240,10 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.270,60 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.05.2024 veröffentlicht. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 07.05.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 8,60 EUR je Aktie in den Continental-Büchern.

