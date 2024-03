Continental Aktie News: Continental am Vormittag mit Kursplus

Notierung im Fokus

Die Aktie von Continental gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Continental konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 67,86 EUR.

Das Papier von Continental konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 67,86 EUR. Die Continental-Aktie zog in der Spitze bis auf 67,94 EUR an. Bei 67,58 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 7.239 Continental-Aktien.

Am 02.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 78,40 EUR an. 15,53 Prozent Plus fehlen der Continental-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 58,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,24 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Continental-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Continental-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,55 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 82,50 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Continental am 08.11.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,49 EUR gegenüber 1,41 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.240,10 EUR – das entspricht einem Minus von 0,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.270,60 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Continental am 08.05.2024 vorlegen. Am 07.05.2025 wird Continental schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Continental ein EPS in Höhe von 8,60 EUR in den Büchern stehen haben wird.

