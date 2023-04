Continental Aktie News: Continental präsentiert sich am Freitagmittag fester

Aktien in diesem Artikel Continental 66,48 EUR

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,8 Prozent auf 67,40 EUR zu. In der Spitze legte die Continental-Aktie bis auf 67,50 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 66,42 EUR. Bisher wurden heute 80.163 Continental-Aktien gehandelt.

Am 09.03.2023 markierte das Papier bei 79,24 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 14,94 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.10.2022 bei 44,31 EUR. Mit Abgaben von 52,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 71,60 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Continental am 08.03.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,41 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,30 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10.270,60 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 83,43 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Continental einen Umsatz von 5.599,30 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 10.05.2023 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 09.05.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Continental im Jahr 2023 7,43 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

