Continental Aktie News: Continental reagiert am Nachmittag positiv

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Continental. Zuletzt wies die Continental-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,7 Prozent auf 62,72 EUR nach oben.

Das Papier von Continental konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,7 Prozent auf 62,72 EUR. Bei 63,12 EUR markierte die Continental-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 62,88 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 103.334 Continental-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 72,96 EUR erreichte der Titel am 18.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.09.2024 bei 51,02 EUR. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 22,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Continental-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,50 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,56 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Continental-Aktie wird bei 76,89 EUR angegeben.

Am 04.03.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,15 EUR, nach 1,33 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Continental mit einem Umsatz von insgesamt 10,10 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,38 Prozent verringert.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 7,93 EUR je Continental-Aktie.

