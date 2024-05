Continental Aktie News: Continental am Dienstagmittag behauptet

Notierung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagmittag die Aktie von Continental. Die Continental-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 62,08 EUR.

Anleger zeigten sich um 11:48 Uhr bei der Continental-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 62,08 EUR. In der Spitze legte die Continental-Aktie bis auf 62,34 EUR zu. Bei 61,88 EUR markierte die Continental-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 62,20 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 46.810 Continental-Aktien umgesetzt.

Am 02.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 78,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Continental-Aktie derzeit noch 26,29 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 58,20 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Continental-Aktie derzeit noch 6,25 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,42 EUR. Im Vorjahr erhielten Continental-Aktionäre 2,20 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 80,38 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Continental am 08.05.2024 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,27 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Continental ein Ergebnis je Aktie von 1,91 EUR vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Continental in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,03 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 9,79 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 10,31 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 07.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 06.08.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Continental ein EPS in Höhe von 8,11 EUR in den Büchern stehen haben wird.

