Continental Aktie News: Continental am Nachmittag in Grün

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Continental. Zuletzt wies die Continental-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 62,18 EUR nach oben.

Das Papier von Continental legte um 15:51 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 62,18 EUR. Bei 62,70 EUR erreichte die Continental-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 62,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 117.711 Continental-Aktien umgesetzt.

Am 02.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 78,40 EUR an. Mit einem Zuwachs von 26,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 58,20 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,40 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Continental-Aktie.

Für Continental-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,42 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 80,13 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Continental am 08.05.2024. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,27 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,91 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 9,79 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 10,31 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Continental wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 07.08.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 06.08.2025.

Experten gehen davon aus, dass Continental im Jahr 2024 8,11 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

