Continental Aktie News: Anleger schicken Continental am Dienstagvormittag ins Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Continental. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 61,98 EUR.

Um 09:06 Uhr fiel die Continental-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 61,98 EUR ab. Bei 61,94 EUR markierte die Continental-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 62,20 EUR. Von der Continental-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7.976 Stück gehandelt.

Bei 78,40 EUR erreichte der Titel am 02.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 26,49 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 58,20 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Continental-Aktie ist somit 6,10 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,42 EUR. Im Vorjahr erhielten Continental-Aktionäre 2,20 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Continental-Aktie wird bei 80,38 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Continental am 08.05.2024. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,27 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,91 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10,31 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 9,79 Mrd. EUR.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.08.2024 terminiert. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Continental rechnen Experten am 06.08.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Continental-Gewinn in Höhe von 8,11 EUR je Aktie aus.

