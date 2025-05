Continental Aktie News: Continental am Mittwochnachmittag mit Verlusten

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Continental gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Continental gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,3 Prozent auf 74,56 EUR abwärts.

Der Continental-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 1,3 Prozent auf 74,56 EUR. Die Continental-Aktie gab in der Spitze bis auf 74,22 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 75,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 767.102 Continental-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.05.2025 bei 75,66 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Continental-Aktie mit einem Kursplus von 1,48 Prozent wieder erreichen. Am 12.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,02 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,57 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,49 EUR. Im Vorjahr erhielten Continental-Aktionäre 2,50 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 79,33 EUR.

Am 23.04.2025 lud Continental zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. In Sachen EPS wurden 0,34 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Continental -0,27 EUR je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Continental 4,91 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 49,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 9,79 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Continental-Aktie in Höhe von 7,92 EUR im Jahr 2025 aus.

