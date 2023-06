Continental Aktie News: Continental am Mittwochnachmittag gefragt

Aktien in diesem Artikel Continental 72,04 EUR

2,80% Charts

News

Analysen

Das Papier von Continental legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 71,94 EUR. Bei 72,20 EUR markierte die Continental-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 70,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 146.917 Continental-Aktien umgesetzt.

Bei 79,24 EUR markierte der Titel am 09.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,15 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Continental-Aktie. Am 01.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 44,31 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Continental-Aktie 38,41 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 71,20 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Continental am 10.05.2023 vor. Es stand ein EPS von 1,91 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Continental noch ein Gewinn pro Aktie von 1,23 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10.283,20 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9.278,30 EUR in den Büchern gestanden.

Am 09.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 07.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Continental.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Continental-Gewinn in Höhe von 7,46 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

Experten sehen bei Continental-Aktie Potenzial

Continental-Aktie schwächer: Continental-Reifenwerk in Russland verkauft

Ausgewählte Hebelprodukte auf Continental AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Continental AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Continental AG

Bildquellen: Continental