Continental Aktie News: Continental am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

Das Papier von Continental gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 14.07.2022 16:22:00 Uhr ging es um 4,2 Prozent auf 62,52 EUR abwärts. Die Continental-Aktie gab in der Spitze bis auf 62,52 EUR nach. Bei 65,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 199.525 Continental-Aktien umgesetzt.

Bei 111,96 EUR erreichte der Titel am 16.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Continental-Aktie somit 44,16 Prozent niedriger. Am 07.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 56,78 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Continental-Aktie mit einem Verlust von 10,11 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 86,15 EUR.

Am 11.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,23 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,00 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 9,89 Prozent auf 9.244,30 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Continental 10.258,90 EUR umgesetzt.

Continental dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 09.08.2022 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 03.08.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Continental-Aktie in Höhe von 6,22 EUR im Jahr 2022 aus.

