Continental Aktie News: Continental steigt am Nachmittag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Continental. Zuletzt ging es für das Continental-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 69,76 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 69,76 EUR zu. Die Continental-Aktie zog in der Spitze bis auf 69,86 EUR an. Bei 69,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Continental-Aktien beläuft sich auf 71.832 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 79,24 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.03.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Continental-Aktie somit 11,96 Prozent niedriger. Bei 44,31 EUR fiel das Papier am 01.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Continental-Aktie 36,48 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Continental-Aktie bei 71,40 EUR.

Continental veröffentlichte am 10.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,91 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Continental 1,23 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat Continental im vergangenen Quartal 10.283,20 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Continental 9.278,30 EUR umsetzen können.

Die Continental-Bilanz für Q2 2023 wird am 09.08.2023 erwartet. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Continental möglicherweise am 07.08.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 7,50 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Continental-Aktie legt zu: Continental mit höherem Umsatz im 2. Quartal - bei Automotive wieder mit Verlust

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

DAX 40-Papier Continental-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Continental-Investition eingebracht