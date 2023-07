Continental Aktie News: Continental am Freitagvormittag mit Kursabschlägen

Aktie im Blick

Die Aktie von Continental gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der Continental-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 69,12 EUR.

Der Continental-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 69,12 EUR. Im Tief verlor die Continental-Aktie bis auf 69,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 69,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.841 Continental-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 79,24 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.03.2023 erreicht. Gewinne von 14,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 44,31 EUR fiel das Papier am 01.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 35,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Continental-Aktie bei 71,40 EUR.

Am 10.05.2023 hat Continental in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,91 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Continental 1,23 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10.283,20 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Continental einen Umsatz von 9.278,30 EUR eingefahren.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Continental wird am 09.08.2023 gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Continental rechnen Experten am 07.08.2024.

Experten gehen davon aus, dass Continental im Jahr 2023 7,50 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Continental-Aktie legt zu: Continental mit höherem Umsatz im 2. Quartal - bei Automotive wieder mit Verlust

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

DAX 40-Papier Continental-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Continental-Investition eingebracht