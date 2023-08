Continental Aktie News: Continental zeigt sich am Montagmittag gestärkt

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Continental. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 67,38 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Continental-Papiere um 11:47 Uhr 0,7 Prozent. Der Kurs der Continental-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 67,56 EUR zu. Bei 66,74 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 56.279 Continental-Aktien.

Am 09.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 79,24 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,60 Prozent könnte die Continental-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 01.10.2022 auf bis zu 44,31 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 70,40 EUR für die Continental-Aktie aus.

Continental gewährte am 09.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,04 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -1,26 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,40 Prozent auf 10.425,90 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9.444,10 EUR in den Büchern gestanden.

Die Continental-Bilanz für Q3 2023 wird am 08.11.2023 erwartet. Experten kalkulieren am 07.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Continental.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Continental einen Gewinn von 7,63 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

Diese Aktien gehörten zu den ersten Mitgliedern im Dow Jones-Index

Vitesco-Aktie stark gesucht: Vitesco mit deutlicher Gewinnsteigerung