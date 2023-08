Continental Aktie News: Continental präsentiert sich am Nachmittag stärker

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Continental. Die Continental-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 67,16 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Continental-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 67,16 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die Continental-Aktie bis auf 67,56 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 66,74 EUR. Von der Continental-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 103.921 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.03.2023 bei 79,24 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,99 Prozent über dem aktuellen Kurs der Continental-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.10.2022 bei 44,31 EUR. Der aktuelle Kurs der Continental-Aktie ist somit 34,02 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 70,40 EUR an.

Continental ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,04 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Continental -1,26 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Continental mit einem Umsatz von insgesamt 10.425,90 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.444,10 EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,40 Prozent gesteigert.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.11.2023 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Continental-Anleger Experten zufolge am 07.11.2024 werfen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,63 EUR je Continental-Aktie belaufen.

