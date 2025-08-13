Continental Aktie News: Continental tendiert am Donnerstagnachmittag fester

Continental im Blick

Die Aktie von Continental zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Continental-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 74,34 EUR.

Die Continental-Aktie konnte um 15:50 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 74,34 EUR. In der Spitze gewann die Continental-Aktie bis auf 74,54 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 74,10 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 50.487 Continental-Aktien den Besitzer.

Am 29.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 78,68 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,84 Prozent hinzugewinnen. Am 12.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 51,02 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Continental-Aktie damit 45,71 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Continental seine Aktionäre 2024 mit 2,50 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,45 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Continental-Aktie bei 81,13 EUR.

Continental ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,53 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,52 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 51,45 Prozent auf 4,86 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Continental 10,00 Mrd. EUR umgesetzt.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Continental-Aktie in Höhe von 9,32 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Bernstein Research gibt Continental-Aktie Market-Perform

DAX 40-Wert Continental-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Continental-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Neue Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Continental-Aktie mit Hold