Continental Aktie News: Continental am Donnerstagvormittag auf grünem Terrain

Blick auf Continental-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Continental. Zuletzt wies die Continental-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 74,04 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 74,04 EUR zu. Kurzfristig markierte die Continental-Aktie bei 74,24 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 74,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.331 Continental-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.05.2025 bei 78,68 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,27 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 12.09.2024 auf bis zu 51,02 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,09 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Continental-Aktie.

Nach 2,50 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,45 EUR je Continental-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 81,13 EUR für die Continental-Aktie aus.

Continental ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,53 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,52 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Continental in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 51,45 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,86 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 10,00 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Experten gehen davon aus, dass Continental im Jahr 2026 9,32 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

