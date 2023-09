Continental Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Continental

Blick auf Continental-Kurs

Die Aktie von Continental gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Continental-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,0 Prozent auf 66,28 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Continental-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 66,28 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Continental-Aktie bis auf 65,20 EUR. Bei 66,88 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 210.268 Continental-Aktien den Besitzer.

Am 09.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 79,24 EUR. 19,55 Prozent Plus fehlen der Continental-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 44,31 EUR erreichte der Anteilsschein am 01.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 33,15 Prozent könnte die Continental-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 70,40 EUR je Continental-Aktie aus.

Am 09.08.2023 hat Continental in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Das EPS lag bei 1,04 EUR. Im letzten Jahr hatte Continental einen Gewinn von -1,26 EUR je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,40 Prozent auf 10.425,90 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9.444,10 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 08.11.2023 dürfte Continental Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Continental dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 07.11.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 7,49 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

DAX 40-Papier Continental-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Continental verloren

DAX 40-Papier Continental-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Continental abgeworfen

Valeo-Aktie etwas höher: Valeo fordert staatliche Unterstützung für europäische Autobranche