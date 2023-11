Continental Aktie News: Continental am Dienstagnachmittag auf Höhenflug

So bewegt sich Continental

Die Aktie von Continental gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Continental-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 6,1 Prozent auf 67,94 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Continental-Papiere um 15:51 Uhr 6,1 Prozent. In der Spitze legte die Continental-Aktie bis auf 68,18 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 65,54 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 365.875 Continental-Aktien.

Am 09.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 79,24 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Continental-Aktie ist somit 16,63 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 54,30 EUR am 08.12.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,08 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 73,11 EUR aus.

Continental gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,49 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Continental noch ein Gewinn pro Aktie von -1,05 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,50 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 10.240,10 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10.395,60 EUR US-Dollar umgesetzt.

Continental wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 07.03.2024 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Continental einen Gewinn von 7,73 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Continental-Aktie legt zu: Continental will bei Automotive-Sparte sparen - Betriebsrat fordert Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen

Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX verliert zum Handelsstart

Gewinne in Frankfurt: Zum Handelsstart Pluszeichen im DAX