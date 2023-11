Continental Aktie News: Continental präsentiert sich am Vormittag stärker

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Continental gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Continental-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,3 Prozent auf 65,48 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die Continental-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,3 Prozent auf 65,48 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Continental-Aktie bisher bei 65,74 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 65,54 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 40.770 Continental-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 79,24 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.03.2023). Der aktuelle Kurs der Continental-Aktie ist somit 21,01 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 54,30 EUR ab. Derzeit notiert die Continental-Aktie damit 20,59 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 73,11 EUR.

Continental gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,49 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -1,05 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 10.240,10 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 10.395,60 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 07.03.2024 dürfte Continental Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Continental-Gewinn in Höhe von 7,73 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Continental-Aktie legt zu: Continental will bei Automotive-Sparte sparen - Betriebsrat fordert Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen

Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX verliert zum Handelsstart

Gewinne in Frankfurt: Zum Handelsstart Pluszeichen im DAX