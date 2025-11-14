Continental Aktie News: Continental am Mittag mit Verlusten
Die Aktie von Continental gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Der Continental-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 63,90 EUR.
Um 11:47 Uhr fiel die Continental-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 63,90 EUR ab. Im Tief verlor die Continental-Aktie bis auf 63,78 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 64,04 EUR. Der Tagesumsatz der Continental-Aktie belief sich zuletzt auf 35.848 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.11.2025 bei 68,00 EUR. Der aktuelle Kurs der Continental-Aktie ist somit 6,42 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 42,37 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,69 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,43 EUR. Im Vorjahr erhielten Continental-Aktionäre 2,50 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Continental-Aktie bei 71,25 EUR.
Continental veröffentlichte am 06.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Continental vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -3,78 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,43 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 4,95 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 49,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,83 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 5,98 EUR je Continental-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Analysen zu Continental AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.11.2025
|Continental Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.2025
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|07.11.2025
|Continental Buy
|UBS AG
|07.11.2025
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.2025
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.11.2025
|Continental Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.2025
|Continental Buy
|UBS AG
|06.11.2025
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.2025
|Continental Buy
|UBS AG
|06.11.2025
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.11.2025
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.2025
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.10.2025
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.2025
|Continental Hold
|Deutsche Bank AG
|02.10.2025
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.11.2025
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|06.11.2025
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|06.11.2025
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|05.11.2025
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|20.10.2025
|Continental Underperform
|Bernstein Research
