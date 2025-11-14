Continental Aktie News: Continental am Freitagnachmittag mit Kursabschlägen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Continental gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Continental-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 63,54 EUR abwärts.

Die Continental-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 63,54 EUR. Der Kurs der Continental-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 63,10 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 64,04 EUR. Von der Continental-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 82.509 Stück gehandelt.

Am 06.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 68,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Continental-Aktie derzeit noch 7,02 Prozent Luft nach oben. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 42,37 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Continental-Aktie ist somit 33,31 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR an Continental-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,43 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 71,25 EUR an.

Continental veröffentlichte am 06.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,78 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Continental ein EPS von 2,43 EUR in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 49,66 Prozent auf 4,95 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,83 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 5,98 EUR je Continental-Aktie.

