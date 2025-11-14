DAX23.829 -0,9%Est505.687 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,00 -3,5%Nas22.870 -2,3%Bitcoin83.366 -2,8%Euro1,1623 -0,1%Öl63,95 +1,3%Gold4.170 ±-0,0%
Blick auf Continental-Kurs

14.11.25 09:22 Uhr
Continental Aktie News: Continental kommt am Vormittag kaum vom Fleck

Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von Continental. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Continental-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 64,18 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Continental AG
63,70 EUR 0,74 EUR 1,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Continental-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 64,18 EUR. Die Continental-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 64,36 EUR aus. Das bisherige Tagestief markierte Continental-Aktie bei 63,98 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 64,04 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 8.547 Continental-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.11.2025 bei 68,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,95 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Continental-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 42,37 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Continental-Aktie 33,98 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR an Continental-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,43 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 71,25 EUR.

Am 06.11.2025 hat Continental in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -3,78 EUR gegenüber 2,43 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Umsatzseitig standen 4,95 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 49,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Continental 9,83 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 5,98 EUR je Continental-Aktie.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen