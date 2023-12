Continental Aktie News: Anleger greifen bei Continental am Donnerstagmittag zu

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Continental. Zuletzt stieg die Continental-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,5 Prozent auf 74,34 EUR.

Das Papier von Continental konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,5 Prozent auf 74,34 EUR. Kurzfristig markierte die Continental-Aktie bei 75,04 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 74,24 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 115.976 Continental-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 79,24 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.03.2023 erreicht. Gewinne von 6,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 20.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 54,74 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Continental-Aktie derzeit noch 26,37 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 77,56 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Continental am 08.11.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,49 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -1,05 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10.395,60 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 10.240,10 EUR.

Continental wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 07.03.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 06.03.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Continental im Jahr 2023 7,48 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

