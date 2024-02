Continental Aktie News: Continental tendiert am Donnerstagmittag nordwärts

Kurs der Continental

Die Aktie von Continental zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Continental-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 76,74 EUR nach oben.

Die Continental-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 76,74 EUR. In der Spitze legte die Continental-Aktie bis auf 77,22 EUR zu. Bei 76,42 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 43.719 Continental-Aktien den Besitzer.

Am 09.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 79,24 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 3,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 58,20 EUR. Der aktuelle Kurs der Continental-Aktie ist somit 24,16 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Continental-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,95 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Continental 1,50 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 83,50 EUR an.

Am 08.11.2023 hat Continental die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Continental hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,49 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,05 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Continental mit einem Umsatz von insgesamt 10.240,10 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.395,60 EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,50 Prozent verringert.

Continental dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 07.03.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Continental rechnen Experten am 06.03.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 7,42 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

