Continental Aktie News: Continental schiebt sich am Nachmittag vor

Die Aktie von Continental gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Continental legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 76,54 EUR.

Die Continental-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 76,54 EUR. Der Kurs der Continental-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 77,22 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 76,42 EUR. Von der Continental-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 119.413 Stück gehandelt.

Am 09.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 79,24 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 3,53 Prozent Plus fehlen der Continental-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 58,20 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,96 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,95 EUR. Im Vorjahr erhielten Continental-Aktionäre 1,50 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 83,50 EUR für die Continental-Aktie aus.

Am 08.11.2023 legte Continental die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,49 EUR. Im Vorjahresviertel waren -1,05 EUR je Aktie erzielt worden. Continental hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.240,10 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.395,60 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 07.03.2024 dürfte Continental Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Continental möglicherweise am 06.03.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 7,42 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

