Continental Aktie News: Anleger setzen Continental am Nachmittag unter Druck

Die Aktionäre schickten das Papier von Continental nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 5,9 Prozent auf 66,98 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Continental-Aktie bis auf 66,38 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 70,84 EUR. Der Tagesumsatz der Continental-Aktie belief sich zuletzt auf 419.762 Aktien.

Bei 79,24 EUR erreichte der Titel am 09.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 15,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.10.2022 bei 44,31 EUR. Mit einem Kursverlust von 51,16 Prozent würde die Continental-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 72,55 EUR.

Continental ließ sich am 08.03.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,41 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,30 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.270,60 EUR – ein Plus von 83,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Continental 5.599,30 EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Continental wird am 10.05.2023 gerechnet. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können Continental-Anleger Experten zufolge am 09.05.2024 werfen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Continental ein EPS in Höhe von 7,57 EUR in den Büchern stehen haben wird.

