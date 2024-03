Continental Aktie News: Continental am Mittag freundlich

So bewegt sich Continental

Die Aktie von Continental gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Continental konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 66,88 EUR.

Die Continental-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 66,88 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Continental-Aktie sogar auf 67,16 EUR. Mit einem Wert von 66,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 81.767 Continental-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 78,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.01.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,22 Prozent. Bei 58,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 14,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Continental-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,55 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 82,50 EUR aus.

Continental gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,49 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Continental 1,41 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,30 Prozent auf 10.240,10 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10.270,60 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 08.05.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 07.05.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Continental-Gewinn in Höhe von 8,60 EUR je Aktie aus.

