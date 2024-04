Continental Aktie News: Anleger schicken Continental am Mittag ins Plus

So bewegt sich Continental

Die Aktie von Continental gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Continental-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 66,20 EUR.

Die Continental-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:42 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 66,20 EUR. Die Continental-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 66,58 EUR. Bei 66,04 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 24.009 Continental-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 78,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.01.2024 erreicht. Derzeit notiert die Continental-Aktie damit 15,56 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 58,20 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 12,08 Prozent würde die Continental-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,49 EUR, nach 2,20 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 82,63 EUR.

Continental ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,49 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10.270,60 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 10.240,10 EUR.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.05.2024 erfolgen. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 07.05.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Continental einen Gewinn von 8,15 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

