Continental Aktie News: Continental am Montagnachmittag höher

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Continental. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 66,44 EUR zu.

Die Aktie legte um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 66,44 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Continental-Aktie bis auf 66,94 EUR. Bei 66,04 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 60.681 Continental-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.01.2024 bei 78,40 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,00 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 58,20 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Continental-Aktie 14,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,49 EUR, nach 2,20 EUR im Jahr 2023. Analysten bewerten die Continental-Aktie im Durchschnitt mit 82,63 EUR.

Continental veröffentlichte am 08.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,49 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,41 EUR je Aktie erzielt worden. Continental hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.240,10 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.270,60 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 08.05.2024 dürfte Continental Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Continental-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 07.05.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Continental einen Gewinn von 8,15 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

