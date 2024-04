Continental Aktie News: Continental am Vormittag im Aufwind

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Continental. Zuletzt stieg die Continental-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 66,20 EUR.

Die Continental-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 66,20 EUR. In der Spitze gewann die Continental-Aktie bis auf 66,36 EUR. Mit einem Wert von 66,04 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 2.530 Continental-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.01.2024 markierte das Papier bei 78,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Continental-Aktie somit 15,56 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 58,20 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Continental-Aktie ist somit 12,08 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,49 EUR, nach 2,20 EUR im Jahr 2023. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 82,63 EUR für die Continental-Aktie aus.

Am 08.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 1,49 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Continental noch ein Gewinn pro Aktie von 1,41 EUR in den Büchern gestanden. Continental hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.240,10 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.270,60 EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.05.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Continental-Anleger Experten zufolge am 07.05.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Continental einen Gewinn von 8,10 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

