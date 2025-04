Continental Aktie News: Continental am Vormittag höher

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Continental gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Continental nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,2 Prozent auf 64,76 EUR.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,2 Prozent auf 64,76 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Continental-Aktie bei 65,08 EUR. Bei 64,18 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 28.836 Continental-Aktien umgesetzt.

Am 18.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 72,96 EUR. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 11,24 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 12.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 51,02 EUR ab. Derzeit notiert die Continental-Aktie damit 26,93 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Continental-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,56 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 76,89 EUR.

Continental gewährte am 04.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,15 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Continental ein EPS von 1,33 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Continental in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,38 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 10,10 Mrd. EUR im Vergleich zu 10,45 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Continental ein EPS in Höhe von 7,93 EUR in den Büchern stehen haben wird.

