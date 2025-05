Continental Aktie News: Continental tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Continental gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Continental-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 74,18 EUR abwärts.

Die Continental-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,6 Prozent auf 74,18 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der Continental-Aktie ging bis auf 74,08 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 74,68 EUR. Bisher wurden heute 128.410 Continental-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.05.2025 bei 75,66 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,00 Prozent könnte die Continental-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 12.09.2024 auf bis zu 51,02 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Continental-Aktie 45,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,46 EUR. Im Vorjahr hatte Continental 2,50 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 79,33 EUR an.

Am 23.04.2025 hat Continental die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,34 EUR gegenüber -0,27 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Continental im vergangenen Quartal 4,91 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 49,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Continental 9,79 Mrd. EUR umsetzen können.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 7,83 EUR je Aktie in den Continental-Büchern.

