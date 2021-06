Continental-Aktie aktuell: Continental im Minusbereich

Die Continental-Aktie musste zuletzt im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 127,74 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX, der aktuell bei 15.729 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Continental-Aktie bis auf 127,74 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 130,20 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 345 Continental-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 07.06.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 132,54 EUR an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.08.2020 bei 79,32 EUR.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Continental-Aktie bei 128,50 EUR. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Continental einen Gewinn von 13,97 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Die Continental AG ist ein international führender Hersteller von Reifen, Komponenten und Modulen für die Fahrzeugindustrie. Die Produktpalette von Continental umfasst neben Reifen auch Technologien für Bremssysteme, Fahrdynamikregelungen und Luftfedersysteme. Des Weiteren stellt Continental Produkte für die Passagiersicherheit sowie die Geräusch- und Schwingungsdämpfung an Chassis und Karosserie von Autos her. Zu den Nicht-Reifen-Produkten gehören neben Fahrwerksensoren, Fahrerassistenz- und Airbagsystemen auch Produkte für die Motorsteuerung und Einspritztechnik, Schlauchleitungssysteme, Formpolster, Transportbandysteme und Beschichtungen.

