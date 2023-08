Continental Aktie News: Continental am Dienstagmittag mit Kursabschlägen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Continental gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Continental-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 67,00 EUR ab.

Die Continental-Aktie wies um 11:47 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 67,00 EUR abwärts. Im Tief verlor die Continental-Aktie bis auf 66,78 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 67,38 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 37.796 Continental-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 79,24 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.03.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,27 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 01.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,31 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Continental-Aktie ist somit 33,87 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 70,40 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Continental am 09.08.2023. Das EPS wurde auf 1,04 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Continental -1,26 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10.425,90 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9.444,10 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Continental am 08.11.2023 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 07.11.2024 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 7,63 EUR je Continental-Aktie.

